Тренер Волкановски звал Царукяна в лагерь Алекса, но Арман так и не приехал в Австралию
Джо Лопес, тренер чемпиона UFC в полулегком весе Алекса Волкановски, подтвердил, что приглашал российского легковеса Армана Царукяна в лагерь своего бойца.
Напомним, что Волкановски готовится к титульному бою в легком весе против Ислама Махачева, который пройдет 11 февраля в Перте (Австралия).
«Мы попросили Царукяна приехать. Я обратился к целой куче людей. Царукян неплохо с Махачевым дрался, особенно в грэпплинге.
Это был очень близкий бой. Я встречался с Царукяном пару раз. Кроме того, я очень хорошо знаю его менеджера, так что я с ним связался.
Его тренер по джиу-джитсу сказал, что Царукян заинтересован, чтобы приехать в тренировочный лагерь, но ничего не вышло.
Осталось несколько недель до боя, так что я не знаю, приедет ли он. Но мы от него ничего больше не слышали», – сказал Лопес.
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