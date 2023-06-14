Президент WBC ответил Биволу: «Наша позиция не является личной, у меня много русских друзей. Обидно, что Дмитрий стал жертвой»

Теги WBC Артур Бетербиев Маурисио Сулейман Дмитрий Бивол бокс Бокс/MMA/UFC

Маурисио Сулейман ответил Дмитрию Биволу из-за отказа WBC делать бой с Артуром Бетербиевым.

Ранее WBC отказался организовать бой за титул абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом из-за российского гражданства Бивола.

«На данный момент мы не можем санкционировать бой, в котором участвует Дмитрий Бивол. И каждый раз, когда меня спрашивают об этом, то испытываю боль, потому что у меня много русских друзей, знаю бойцов и тренеров родом из России.

Наша позиция не является личной, и мы очень сожалеем, если это кого-то задевает. В данном случае это задевает Бивола, потому что он россиянин, но ничего личного против него нет. Очень прискорбно, что Бивол является жертвой в этой ситуации», – сказал президент WBC Маурисио Сулейман.

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