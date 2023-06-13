Бивол – об отказе WBC организовывать бой с Бетербиевым: «Это несправедливо. Не смешивайте политику и спорт»

Дмитрий Бивол назвал несправедливым запрет WBC на бой с Артуром Бетербиевым.

«Это несправедливо. Как вы можете называть себя чемпионом мира, если парень из какой-то страны даже не может с вами подраться. Это неправильно... Не смешивайте политику и спорт, не нужно этого делать», – заявил чемпион мира в полутяжелом весе Дмитрий Бивол.

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Бивол – об отказе WBC проводить бой с Бетербиевым: «Это забавно. Артур по-прежнему россиянин»