Бивол – об отказе WBC организовывать бой с Бетербиевым: «Это несправедливо. Не смешивайте политику и спорт»

Теги Артур Бетербиев Дмитрий Бивол бокс Бокс/MMA/UFC

Дмитрий Бивол назвал несправедливым запрет WBC на бой с Артуром Бетербиевым.

«Это несправедливо. Как вы можете называть себя чемпионом мира, если парень из какой-то страны даже не может с вами подраться. Это неправильно... Не смешивайте политику и спорт, не нужно этого делать», – заявил чемпион мира в полутяжелом весе Дмитрий Бивол.

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1 комментарий

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<~Inter~>
Биволу стоит приехать в Кыргызстан и получить паспорт, если это поможет решить проблему. Думаю для него всё сделают за 1-2 дня
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