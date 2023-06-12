Бивол – об отказе WBC проводить бой с Бетербиевым: «Это забавно. Артур по-прежнему россиянин»

Теги полутяжелый вес Артур Бетербиев Дмитрий Бивол бокс Бокс/MMA/UFC

Дмитрий Бивол назвал забавным отказ WBC проводить бой с Артуром Бетербиевым.

«Это меня не беспокоит, потому что это забавно. Артур Бетербиев по-прежнему россиянин. Почему ему разрешают драться, а мне – нет?

Окей, он живет в Канаде, а я родился в Кыргызстане. Если ты там родился, то ты гражданин этой страны.

Я провел там очень много времени, а в России в прошлом году я пробыл меньше четырех месяцев. Это не главная проблема», – сказал чемпион мира по боксу в полутяжелом весе Дмитрий Бивол.

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2 комментария

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0:4 на спотифай камп ноу
Или новость неверная или бивол неправильно излагает мысли непонятно в общем что он хотел сказать
+1
0
+1
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Сергей
Беда у парня с логикой
0
0
0
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