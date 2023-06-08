Боб Арум: «Я не собираюсь работать над организацией боя между Биволом и Бетербиевым»

Промоутер Артура Бетербиева заявил, что не хочет организовывать бой с Дмитрием Биволом.

«Я не собираюсь работать над организацией боя между Биволом и Бетербиевым.

Если вы скажете, что Бетербиев россиянин, то я с вами не соглашусь. У него виза резидента Канады уже 14 лет. Он здесь живет и работает, поэтому я воспринимаю его как канадца», – заявил промоутер и президент Top Rank Боб Арум.

Промоутерская компания Top Rank представляет интересы Артура Бетербиева.

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