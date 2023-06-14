Царукян – о бое Емельяненко и Ершова: «Видел нарезки, где он пьяный как в слоу-мо ходит»

Теги UFC Александр Емельяненко Арман Царукян Емельяненко - Ершов Бокс/MMA/UFC

Арман Царукян считает, что Александр Емельяненко мог быть пьяным в бою с Евгением Ершовым.

«Я что-то видел, какие-то нарезки, где он еле ходит. Как будто он пьяный вышел в клетку. Я не знаю, что с ним происходит я бой не видел, но смотрел нарезки. Ощущение, что он ходить не может. Передвигается очень слоумошно», – сказал легковес UFC Арман Царукян.

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