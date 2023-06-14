Царукян – о бое Емельяненко и Ершова: «Видел нарезки, где он пьяный как в слоу-мо ходит»

Арман Царукян считает, что Александр Емельяненко мог быть пьяным в бою с Евгением Ершовым.

«Я что-то видел, какие-то нарезки, где он еле ходит. Как будто он пьяный вышел в клетку. Я не знаю, что с ним происходит я бой не видел, но смотрел нарезки. Ощущение, что он ходить не может. Передвигается очень слоумошно», – сказал легковес UFC Арман Царукян.

Камил Гаджиев – о конфликте братьев Емельяненко: «Теперь они встретиться могут только на похоронах Александра»

Дацик – об Александре Емельяненко: «Сейчас он в реабилитационном центре в Ингушетии»