Дацик – об Александре Емельяненко: «Сейчас он в реабилитационном центре в Ингушетии»

Теги Александр Емельяненко Вячеслав Дацик Бокс/MMA/UFC

Вячеслав Дацик рассказал, что Александр Емельяненко уехал в Ингушетию.

«Его состояние, конечно, фиговое. Как я много раз говорил, Саньке нужны жесткий режим, жесткий график и постоянно на кого-то готовиться. Иначе Саня начинает отдыхать.

Если Саня начинает отдыхать, то все плохо. Вот сейчас он в реабилитационном центре в Ингушетии. Вот отправили его туда», – сказал Вячеслав Дацик.

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