Царукян хочет познакомиться с Галицким: «Сергей Николаевич бы мне многое подсказал, потому что он очень крутой»

Арман Царукян рассказал о желании познакомиться с Сергеем Галицким.

«Я с ним не знаком, но знаком с его дочкой. С ним, честно говоря, очень хотел бы познакомиться, но не из-за того что он богатый или еще что-то.

Просто хотел бы узнать его поближе, как он добился такого результата, поговорить вообще, куда лучше инвестировать деньги, что делать, как делать правильно.

Я думаю, этот человек много чего бы подсказал мне, так как он соображает не как обычный бизнесмен. Я думаю, что он намного круче», – сказал легковес UFC Арман Царукян.

Сергей Галицкий – создатель и бывший владелец сети магазинов «Магнит» и владелец футбольного клуба «Краснодар».

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