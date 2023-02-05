Немков про уход Федора: «Грустно. Всему приходит свое время. Но надо вовремя заканчивать»

Чемпион Bellator в полутяжелом весе высказался про уход из спорта.

«Когда в клетке был этот печальный момент, я даже прослезился. Грустно. Всему приходит свое время. Но надо вовремя заканчивать карьеру.

Федор очень много продрался, до 45 лет. Это очень долго», – сказал Немков.

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