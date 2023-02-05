Немков про уход Федора: «Грустно. Всему приходит свое время. Но надо вовремя заканчивать»
Чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков высказался про уход Федора Емельяненко из спорта.
«Когда в клетке был этот печальный момент, я даже прослезился. Грустно. Всему приходит свое время. Но надо вовремя заканчивать карьеру.
Федор очень много продрался, до 45 лет. Это очень долго», – сказал Немков.
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