Немков про уход Федора: «Грустно. Всему приходит свое время. Но надо вовремя заканчивать»

Теги MMA Федор Емельяненко тяжелый вес (MMA) Bellator Вадим Немков Бокс/MMA/UFC

Чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков высказался про уход Федора Емельяненко из спорта.

«Когда в клетке был этот печальный момент, я даже прослезился. Грустно. Всему приходит свое время. Но надо вовремя заканчивать карьеру.

Федор очень много продрался, до 45 лет. Это очень долго», – сказал Немков.

Упс, ветеран MMA перепутал Емельяненко. Поздравил Федора с завершением карьеры, но надел футболку с его братом Александром

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2 комментария

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Dmitry Shaolin
Ответ Дмитрий
300 тыс. $ гарантированное вознаграждение. Это главная причина такого окончания.
А контракт, который был подписан несколько лет назад? =) Не?
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дмитрий
300 тыс. $ гарантированное вознаграждение. Это главная причина такого окончания.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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