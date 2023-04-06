«Мы же не будем за ним ходить и следить, чтобы он не пил». Чемпион Bellator Немков – о возможном приглашении Александра Емельяненко в команду Федора

Теги Александр Емельяненко MMA Федор Емельяненко Bellator Вадим Немков Бокс/MMA/UFC

Чемпион Bellator Вадим Немков не видит смысла в приглашении бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко в команду его брата Федора Емельяненко.

«Даже если он попадет к нам в команду, ты не заставишь человека не пить. Мы же не будем за ним ходить, всю дорогу следить. У нас такого нет, у нас у каждого своя голова на плечах. Если хочешь напиться за десять дней до боя – иди пей, напейся, твое желание.

Но как ты драться будешь? По твоей же голове бить будут. Взрослого человека невозможно заставить, если только закрыть его в зале и приносить ему туда еду, чтобы он тренировался там и никуда не выходил. Хотя, есть такая поговорка – свинья везде грязь найдет», – сказал Немков.

Братья Емельяненко практически не общаются друг с другом из-за плохих отношений.

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2 комментария

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Мага осторожный
Ответ Адам Нинуху
Оскорбляет одного брата что бы угодить другому брату. Очень некрасиво это выглядит
А где здесь оскорбление АЕ? Все по факту сказал!
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0
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Адам Нинуху
Оскорбляет одного брата что бы угодить другому брату. Очень некрасиво это выглядит
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
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