«Мы же не будем за ним ходить и следить, чтобы он не пил». Чемпион Bellator Немков – о возможном приглашении Александра Емельяненко в команду Федора

Чемпион Bellator Вадим Немков не видит смысла в приглашении бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко в команду его брата Федора Емельяненко.

«Даже если он попадет к нам в команду, ты не заставишь человека не пить. Мы же не будем за ним ходить, всю дорогу следить. У нас такого нет, у нас у каждого своя голова на плечах. Если хочешь напиться за десять дней до боя – иди пей, напейся, твое желание.

Но как ты драться будешь? По твоей же голове бить будут. Взрослого человека невозможно заставить, если только закрыть его в зале и приносить ему туда еду, чтобы он тренировался там и никуда не выходил. Хотя, есть такая поговорка – свинья везде грязь найдет», – сказал Немков.

Братья Емельяненко практически не общаются друг с другом из-за плохих отношений.

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