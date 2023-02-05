Вадим Немков: «Единственное, на что мы рассчитывали – лаки-панч от Федора. Но произошло то, что произошло»

Чемпион Bellator в полутяжелом весе прокомментировал поражение от на Bellator 290.

«Когда закончился бой, я был чуть рад и чуть не рад. Потому что я знаю, как шла подготовка у Федора. Знаю, что Федор умудрился в Америке приболеть чуть.

Единственное, на что мы рассчитывали – что Федор попадет в первом раунде и закончит бой досрочно. А дальше: пять по пять – это было бы очень тяжело. Федор в декабре перенес коронавирус. Потом еще свиной грипп, и я переболел им тоже. Потом в декабре он поехал за визой в Бахрейн, ему ее не одобрили.

Плюс в декабре у него «закусило» поясницу. Обострение грыжи. И в январе тоже – чуть потренировался, и опять «закусило» поясницу. И потом он уже поехал в Армению, новую визу делать. По сути, подготовка была очень плохая, очень скомканная. Единственный шанс был – лаки-панч. Но лаки-панча не произошло. Произошло то, что произошло.

С другой стороны, я рад, потому что каждый бой Федора – это очень волнительное мероприятие. И когда я участвую в подготовке, я очень сильно переживаю. А когда подготовка идет наперекосяк – переживаешь вдвойне, втройне. Но я рад, что не было прямого нокаута, серьезной травмы. Была остановка судьей.

Федор дрался с мировым топом, Райаном Бейдером. Думаю, он многих победит в этом весе. Так что Федор не проиграл какому-то там пенсионеру. Он проиграл высококвалифицированному бойцу. Ничего страшного», – сказал Немков.

Досрочные финиши – грусть Емельяненко. Бейдер поймал его уже на второй нокаут