Вадим Немков: «Единственное, на что мы рассчитывали – лаки-панч от Федора. Но произошло то, что произошло»

Теги MMA Федор Емельяненко тяжелый вес (MMA) Райан Бейдер Bellator Вадим Немков Емельяненко – Бейдер Bellator 290 Бокс/MMA/UFC

Чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков прокомментировал поражение Федора Емельяненко от Райана Бейдера на Bellator 290.

«Когда закончился бой, я был чуть рад и чуть не рад. Потому что я знаю, как шла подготовка у Федора. Знаю, что Федор умудрился в Америке приболеть чуть.

Единственное, на что мы рассчитывали – что Федор попадет в первом раунде и закончит бой досрочно. А дальше: пять по пять – это было бы очень тяжело. Федор в декабре перенес коронавирус. Потом еще свиной грипп, и я переболел им тоже. Потом в декабре он поехал за визой в Бахрейн, ему ее не одобрили.

Плюс в декабре у него «закусило» поясницу. Обострение грыжи. И в январе тоже – чуть потренировался, и опять «закусило» поясницу. И потом он уже поехал в Армению, новую визу делать. По сути, подготовка была очень плохая, очень скомканная. Единственный шанс был – лаки-панч. Но лаки-панча не произошло. Произошло то, что произошло.

С другой стороны, я рад, потому что каждый бой Федора – это очень волнительное мероприятие. И когда я участвую в подготовке, я очень сильно переживаю. А когда подготовка идет наперекосяк – переживаешь вдвойне, втройне. Но я рад, что не было прямого нокаута, серьезной травмы. Была остановка судьей.

Федор дрался с мировым топом, Райаном Бейдером. Думаю, он многих победит в этом весе. Так что Федор не проиграл какому-то там пенсионеру. Он проиграл высококвалифицированному бойцу. Ничего страшного», – сказал Немков.

Досрочные финиши – грусть Емельяненко. Бейдер поймал его уже на второй нокаут

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4 комментария

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Aram Ambarsumyan
Я вообще не понимаю зачем нужно было организовывать этот реванш? Это вообще не логичной бой! Я считаю что Фёдору надо было уходить 2 года назад! Когда в 2021 году он нокаутировал Тимоти Джонсона, это просто было бы шикарное завершения карьеры! Фёдор который одержал уже 2 победы подряд, а в последнем бою победил нокаутом! Было бы прекрасно!
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kiper88
Шикарная тактика. Смысл вообще выходить на бой, если ты травмат пенсионер и рассчитываешь на удачный удар
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dreamstep
Вся страна болеет за Федора, а они на лаки панч рассчитывали. Правильно делают бойцы что ездят по миру тренироваться, а не в подвале родного города тренируются считаю что лучше других.
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sanek maloi
Я до боя про это писал, что рассчет только зацепить первым Бейдера в начале 1го раунда, больше шансов никаких нет. Во время боя уже переживал только бы быстрей остановили.
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