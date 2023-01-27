Немков про решение остаться в Bellator: «Ни UFC, ни любая другая лига таких условий не предложит»

Чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков прокомментировал продление контракта с промоушеном.

«Сейчас у нас были переговоры после крайнего боя и, наверное, никуда не будем переходить, потому что предложили очень хорошие условия.

Думаю, ни , ни любая другая лига таких условий не предложит», – сказал Немков.

В последнем поединке в ноябре 2022-го Немков победил единогласным решением судей Кори Андерсона и выиграл Гран-при.

Вадим Немков продлил контракт с Bellator

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