Немков про решение остаться в Bellator: «Ни UFC, ни любая другая лига таких условий не предложит»

Теги UFC MMA полутяжелый вес (MMA) Bellator Вадим Немков Бокс/MMA/UFC

Чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков прокомментировал продление контракта с промоушеном.

«Сейчас у нас были переговоры после крайнего боя и, наверное, никуда не будем переходить, потому что предложили очень хорошие условия.

Думаю, ни UFC, ни любая другая лига таких условий не предложит», – сказал Немков.

В последнем поединке в ноябре 2022-го Немков победил единогласным решением судей Кори Андерсона и выиграл Гран-при.

Вадим Немков продлил контракт с Bellator

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7 комментариев

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Barabakan
Ответ vulturecrow
отлично, если Bellator составит конкуренцию UFC. пока я там судейских косяков не наблюдал.
Шлеменко - Муссаси, например.
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vulturecrow
отлично, если Bellator составит конкуренцию UFC. пока я там судейских косяков не наблюдал.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
заратустра-будрайтис
А еще usada эта
+1
-1
0
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Дмитрий Кобзарь
Проделки "императора"
+1
0
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Максон121
Очень хотелось увидеть Вадима в UFC,но понимаю,что в этом виде спорта бойцы очень сильно просаживают свое здоровье.И им хочется поиметь с этого наибольший выхлоп.Так что решение верное.А пояса ...После окончания карьеры они не накормят.И денег на лечение не дадут
+13
-1
+12
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Мама Живанилда
Все правильно. Нечего зарабатывать деньги для лысого шарлатана.
+8
-3
+5
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Dmitry Shaolin
Ну с другой стороны верно, за бабки бьетесь, не за пояски. На юфс свет клином не сошелся
+25
-3
+22
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