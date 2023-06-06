Дмитрий Бивол: «Бой за титул – это бой мечты. На сегодня это Бетербиев»

Теги Артур Бетербиев Сауль Альварес Дмитрий Бивол бокс Салливан Баррера Канело Альварес - Дмитрий Бивол Бокс/MMA/UFC

Дмитрий Бивол ответил на вопрос, с кем хотел бы провести бой мечты.

«Бой за титул – это бой мечты. На сегодня это Бетербиев. Я понимаю, что вопрос направлен на то, чтобы я назвал кого-то конкретного. У меня в мечтах бой, где будут на кону титулы. Должна быть цель.

Возможно, что Сауль Альварес был самым сложным моим соперником, но я тоже был хорошо готов. Были и другие тяжелые соперники – Баррера. Каждый бой по-своему сложный. Поединок с Канело был самым медийным и на меня оказывалось очень большое давление, это так.

По своим физическим качествам – да, Сауль хорошо защищается. Из тех, с кем я боксировал, он один из лучших по защите – очень чувствительный», – заявил непобежденный российский боксер Дмитрий Бивол.

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