Уайт – о скандале с участием Конора на матче «Майами»: «Чего ожидают маскоты, получающие по лицу от бойцов?»

Дана Уайт прокомментировал инцидент с участием Конора Макгрегора на матче «Майами».

Напомним, что бывший двойной чемпион UFC в шутку ударил маскота на матче «Майами» и «Денвера». После инцидента сотрудник стадиона попал в больницу.

«Что за дела с маскотами, которые хотят получить по лицу от профессиональных бойцов? Чего они ожидают? Я имею в виду, из чего сделаны эти маскоты?

Если я не был маскотом «Вегаса», который носит металлический шлем, то не хотел бы получить по лицу от профессионала. Не думаю, что это самая лучшая вещь в мире», – сказал президент UFC Дана Уайт.

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