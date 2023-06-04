Уайт допустил срыв боя Макгрегора и Чендлера: «Это часть игры. У нас есть огромный список людей, мечтающих стать Конором»

Теги UFC Дана Уайт Андерсон Сильва Жорж Сен-Пьер Чак Лидделл Майкл Чендлер Конор Макгрегор Бокс/MMA/UFC

Дана Уайт ответил на вопрос о возможном срыве боя Конора Макгрегора и Майкла Чендлера.

«Я никогда не беспокоился на этот счет. У нас есть огромный список людей, которые готовы прийти драться и стать такими же как Конор. И быть на его уровне.

Последние 20 лет мне постоянно говорили: «Боже мой, что вы будете делать, когда Чак Лидделл уйдет на пенсию? Вы, ребята, в жопе. Боже мой. Сен-Пьер, Андерсон Сильва и так далее».

Это профессиональный спорт. Люди приходят сюда, добиваются больших успехов и отправляются на пенсию. Никогда нельзя беспокоиться о таких вещах.

Что есть, то есть. Это часть игры. Моя работа и моей команды – находить новые таланты и развивать их», – сказал президент UFC Дана Уайт.

Уайт – о возвращении Конора: «Он как Хабиб – у него очень много денег. Тяжело заманить их обратно в клетку»

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