Дана Уайт: «Джордан победил бы Леброна в поединке по пощечинам. Майкл – настоящий убийца»
Дана Уайт предположил, как бы закончился поединок по пощечинам между Джорданом и Леброном.
«Майкл Джордан победил бы Леброна Джеймса в поединке Power Slap (Лига пощечин – примечание Sports.ru).
Знаете, я уважаю Леброна и то, чего он добился, как спортсмен. Он никогда не попадал в неприятности, всегда готов играть. Это очень важно, когда у вас командный вид спорта. Но... Джордан – мой любимый игрок. А еще я болею за «Селтикс», но Джордан – настоящий убийца», – заявил президент UFC Дана Уайт.
Power Slap – шоу Даны Уайта, где соперники поочередно наносят друг другу пощечины.
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