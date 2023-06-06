Дана Уайт: «Джордан победил бы Леброна в поединке по пощечинам. Майкл – настоящий убийца»

Дана Уайт предположил, как бы закончился поединок по пощечинам между Джорданом и Леброном.

«Майкл Джордан победил бы Леброна Джеймса в поединке Power Slap (Лига пощечин – примечание Sports.ru).

Знаете, я уважаю Леброна и то, чего он добился, как спортсмен. Он никогда не попадал в неприятности, всегда готов играть. Это очень важно, когда у вас командный вид спорта. Но... Джордан – мой любимый игрок. А еще я болею за «Селтикс», но Джордан – настоящий убийца», – заявил президент UFC Дана Уайт.

Power Slap – шоу Даны Уайта, где соперники поочередно наносят друг другу пощечины.

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