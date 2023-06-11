Уайт о реванше Махачева и Оливейры: «В этом есть смысл»

Теги UFC Дана Уайт MMA Ислам Махачев Чарльз Оливейра Бокс/MMA/UFC

Дана Уайт заявил, что бой между Чарльзом Оливейрой и Исламом Махачевым должен состояться.

«Невероятное выступление. Казалось, что Чарльзу все было подвластно. Очень хочу, чтобы он снова подрался с Исламом.

Давайте не будем играть в игры. Этот поединок имеет смысл, он должен состояться. С нетерпением жду реванша», – сказал президент UFC Дана Уайт.

Первый бой между Оливейрой и Махачевым прошел в октябре-2022. Россиянин победил удушающим приемом во втором раунде.

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9 комментариев

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sanek maloi
Ответ j30
неитересно вообще я бы посмотрел бой махачева и с п обедителем порье гэтжи или чэндлер конор
Ахахах)))
+2
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+2
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sanek maloi
Ответ ВладиславМартынов
с соревновательной точки зрения я даже не знаю, кого выпускать против Махачева есть смысл. он всех этих Чендлеров, Порье, Чарльзов переедет. Проходили это уже много раз. Люди выходят в октагон, сразу душа в пятки и всё, отдаются как котята. Единственный, кто его не боялся - это Мага Лезгин
Жирно)
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