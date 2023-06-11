Уайт о реванше Махачева и Оливейры: «В этом есть смысл»

Дана Уайт заявил, что бой между Чарльзом Оливейрой и Исламом Махачевым должен состояться.

«Невероятное выступление. Казалось, что все было подвластно. Очень хочу, чтобы он снова подрался с .

Давайте не будем играть в игры. Этот поединок имеет смысл, он должен состояться. С нетерпением жду реванша», – сказал президент UFC Дана Уайт.

Первый бой между Оливейрой и Махачевым прошел в октябре-2022. Россиянин победил удушающим приемом во втором раунде.

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