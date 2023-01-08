Актер Джейми Фокс осудил Уайта за драку с женой: «Чертов святоша!»

Теги происшествия UFC Дэйна Уайт MMA Бокс/MMA/UFC

Известный голливудский актер Джейми Фокс, известный по фильмам «Рэй» и «Джанго освобожденный», отреагировал на пост комика Деррила Лина Хьюли, который прокомментировал драку президента UFC Дэйны Уайта с супругой.

«Если бы это был черный, то освещение было бы непрекращающимся. Вся жизнь Уайта погрязла в брутальном физическом насилии, он сделал на нем состояние.

Где непристойные заголовки? Где давление? Ах, да, он же извинился. Привилегия белых вновь побеждает», – сказал Хьюли.

«Чертов святоша!» – ответил Фокс.

Хрюнов – о драке Уайта с женой: «Проявление американизма на культурное дно. Это часть субкультуры»

Лигу пощечин Дэйны Уайта сняли с эфира американского ТВ после драки с женой (журналист Джереми Боттер)

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3 комментария

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Emil Alakbarov
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Ответ Val Smith
Помимо этого есть нюанс, на него полезли с кулаками. В обществе равноправия полов посчитали что fair game.
Ты просто не понимаешь суть равноправия. Это равные права в обществе, в бизнесе, в заработной плате. Но женское никто не отменял, как и мужское.
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Val Smith
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Помимо этого есть нюанс, на него полезли с кулаками. В обществе равноправия полов посчитали что fair game.
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Гусейн Магомедрасулов
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Нас обманули, Джанго оказывается до сих пор в плену своих комплексов
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-1
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Криштиану Роналду
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