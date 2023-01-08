Актер Джейми Фокс осудил Уайта за драку с женой: «Чертов святоша!»

Известный голливудский актер Джейми Фокс, известный по фильмам «Рэй» и «Джанго освобожденный», отреагировал на пост комика Деррила Лина Хьюли, который прокомментировал драку президента UFC Дэйны Уайта с супругой.

«Если бы это был черный, то освещение было бы непрекращающимся. Вся жизнь Уайта погрязла в брутальном физическом насилии, он сделал на нем состояние.

Где непристойные заголовки? Где давление? Ах, да, он же извинился. Привилегия белых вновь побеждает», – сказал Хьюли.

«Чертов святоша!» – ответил Фокс.

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Лигу пощечин Дэйны Уайта сняли с эфира американского ТВ после драки с женой (журналист Джереми Боттер)