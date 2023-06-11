Бонусы UFC 289: Оливейра и Мэллот – лучшие выступления вечера
В Ванкувере (Канада) в ночь на 11 июня прошел UFC 289.
По итогам турнира Чарльз Оливейра получил бонусные 50 тысяч долларов за лучшее выступление вечера.
В соглавном событии вечера он нокаутировал Бенеила Дариуша в первом раунде.
Также эту награду получили Майк Мэллот и Стив Эрцег.
Лучшим поединком турнира признан бой Марка-Андре Баррио и Эрика Андерса.
Видео нокаута в бою Оливейры и Дариуша
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