Бонусы UFC 289: Оливейра и Мэллот – лучшие выступления вечера

В Ванкувере (Канада) в ночь на 11 июня прошел UFC 289.

По итогам турнира получил бонусные 50 тысяч долларов за лучшее выступление вечера.

В соглавном событии вечера он нокаутировал в первом раунде.

Также эту награду получили Майк Мэллот и Стив Эрцег.

Лучшим поединком турнира признан бой Марка-Андре Баррио и Эрика Андерса.

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