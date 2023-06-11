Бонусы UFC 289: Оливейра и Мэллот – лучшие выступления вечера

Теги UFC MMA Чарльз Оливейра Бокс/MMA/UFC

В Ванкувере (Канада) в ночь на 11 июня прошел UFC 289.

По итогам турнира Чарльз Оливейра получил бонусные 50 тысяч долларов за лучшее выступление вечера.

В соглавном событии вечера он нокаутировал Бенеила Дариуша в первом раунде.

Также эту награду получили Майк Мэллот и Стив Эрцег.

Лучшим поединком турнира признан бой Марка-Андре Баррио и Эрика Андерса.

Видео нокаута в бою Оливейры и Дариуша

Аманда Нуньес завершила карьеру: «Прекрасная ночь, чтобы объявить об этом»

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
SGambler
Очередной бонус Оливейре, он их просто коллекционирует, в общей сумме он заработал больше миллиона долларов на одних только бонусах. Кстати сегодня у многих опять могло сложиться впечатление что он проигрывал, но это не так. Он сам затащил его в партер и в партере нанес больше урона локтями и постоянно угрожал сабмишеном. Дариуш же ничего не смог в партере и даже немножко вымахался, руки как будто забились. Встав Чарльз сразу воспользовался этим, не дал отдохнуть и забил.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий