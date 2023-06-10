Гаджи Автомат хочет драться с Дациком: «Было бы великолепно нокаутировать Вячеслава»
Гаджи Наврузов хочет встретиться на ринге с Вячеславом Дациком.
«Чего я бы ждал от боя? Большого гонорара. Конечно, когда вылечу руку, постараюсь показать свой максимум, набрать баллы для будущего развития.
А это можно сделать только благодаря хорошей драке. Было бы великолепно после серьезного повреждения вернуться и нокаутировать Дацика. Но нельзя забывать, что и у него очень сильный удар», – сказал Гаджи «Автомат» Наврузов.
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