Гаджи Автомат хочет драться с Дациком: «Было бы великолепно нокаутировать Вячеслава»

Теги Вячеслав Дацик Гаджи Наврузов Бокс/MMA/UFC

Гаджи Наврузов хочет встретиться на ринге с Вячеславом Дациком.

«Чего я бы ждал от боя? Большого гонорара. Конечно, когда вылечу руку, постараюсь показать свой максимум, набрать баллы для будущего развития.

А это можно сделать только благодаря хорошей драке. Было бы великолепно после серьезного повреждения вернуться и нокаутировать Дацика. Но нельзя забывать, что и у него очень сильный удар», – сказал Гаджи «Автомат» Наврузов.

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2 комментария

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tommy_bee
спс
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