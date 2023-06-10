Дацик – о желании Федора запретить поп-ММА: «Кто он такой, чтобы это делать?»

Вячеслав Дацик не считает, что Федору Емельяненко удастся запретить поп-ММА в России.

«Кто Федор такой, чтобы запрещать что-то? Ну, будет как раньше: пики выставили вокруг кавээрки, столы и стулья убрали, и провели турнир, пока полиция не приехала», – сказал .

Дацик – о Федоре Емельяненко: «У него нет желания помогать братану»

Почему желание Федора Емельяненко запретить поп-MMA – ошибка и глупость