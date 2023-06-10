Дацик – о желании Федора запретить поп-ММА: «Кто он такой, чтобы это делать?»

Теги Федор Емельяненко Вячеслав Дацик Поп ММА Бокс/MMA/UFC

Вячеслав Дацик не считает, что Федору Емельяненко удастся запретить поп-ММА в России.

«Кто Федор такой, чтобы запрещать что-то? Ну, будет как раньше: пики выставили вокруг кавээрки, столы и стулья убрали, и провели турнир, пока полиция не приехала», – сказал Вячеслав Дацик.

Дацик – о Федоре Емельяненко: «У него нет желания помогать братану»

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3 комментария

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Дмитрий Сухин
Как кто? Депутат и бизнесмен.
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Kanan Jarrus
последний стрингизатор, покоритель трехметрового корейца и трехтонного людоеда и просто плейбой, а ты кто такой?
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dreamstep
Федор не может запретить брату бухать, какой закрыть поп ММА. Пусть лучше разбирается с турниром где 16-летний парень без шлема умер.
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