Дацик бросил вызовы Гаджи Автомату и Минакову: «Кто хочет посоревноваться с легендарной колхозкой Славы?»

Теги Вячеслав Дацик Виталий Минаков бокс Хадис Ибрагимов Владимир Мышев Гаджи Наврузов Бокс/MMA/UFC

Вячеслав Дацик бросил вызов ряду российских боксеров.

«9 июня приглашаю всех в «Академию бокса» в «Лужниках». Зарубимся на силомере и узнаем, чей удар сильнее.

Кто хочет посоревноваться с легендарной колхозкой Славы Дацика? Я бросаю вызов Гаджи Автомату, Виталию Минакову, Владимиру Мышеву и Хадису Ибрагимову», – написал Вячеслав Дацик в соцсетях.

Алексей Олейник: «Милохин или Моргенштерн* хуже Дацика или Александра Емельяненко. Это спланированное воздействие на массы, кто-то хочет растлить, испортить»

Олейник – о Дацике: «Если он покажет себя еще в одном-двух боях, я от этого поединка не зарекаюсь»

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