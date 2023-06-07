Дацик бросил вызовы Гаджи Автомату и Минакову: «Кто хочет посоревноваться с легендарной колхозкой Славы?»
Вячеслав Дацик бросил вызов ряду российских боксеров.
«9 июня приглашаю всех в «Академию бокса» в «Лужниках». Зарубимся на силомере и узнаем, чей удар сильнее.
Кто хочет посоревноваться с легендарной колхозкой Славы Дацика? Я бросаю вызов Гаджи Автомату, Виталию Минакову, Владимиру Мышеву и Хадису Ибрагимову», – написал Вячеслав Дацик в соцсетях.
Алексей Олейник: «Милохин или Моргенштерн* хуже Дацика или Александра Емельяненко. Это спланированное воздействие на массы, кто-то хочет растлить, испортить»
Олейник – о Дацике: «Если он покажет себя еще в одном-двух боях, я от этого поединка не зарекаюсь»
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