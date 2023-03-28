Шевченко – о проигрыше Грассо: «Я забирала весь бой до сабмишена. Это была хорошая встряска для меня»

Бывшая чемпионка в наилегчайшем весе поделилась мыслями о бое против Алексы Грассо, в котором она утратила пояс.

«Я пересматривала бой, и я почувствовала то же, что и во время боя. Я забирала весь бой, начиная с первого раунда и до самого последнего момента четвертого раунда, когда случилась та досадная ситуация.

Так что все изменилось. Это была хорошая встряска для меня. Я не тот человек, который будет опустошен в на долгое время», – сказала Шевченко.

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