Шевченко – о проигрыше Грассо: «Я забирала весь бой до сабмишена. Это была хорошая встряска для меня»

Теги наилегчайший вес UFC Валентина Шевченко Алекса Грассо Бокс/MMA/UFC

Бывшая чемпионка UFC в наилегчайшем весе Валентина Шевченко поделилась мыслями о бое против Алексы Грассо, в котором она утратила пояс.

«Я пересматривала бой, и я почувствовала то же, что и во время боя. Я забирала весь бой, начиная с первого раунда и до самого последнего момента четвертого раунда, когда случилась та досадная ситуация.

Так что все изменилось. Это была хорошая встряска для меня. Я не тот человек, который будет опустошен в на долгое время», – сказала Шевченко.

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3 комментария

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Ярослав Ройс
Она как Петр Ян, от боя к бою всё хуже и хуже
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Juve per sempre
Поплыла Валя
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Auliminium
ну, не весь бой, будем откровенны…
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