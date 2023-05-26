Олейник – о Дацике: «Если он покажет себя еще в одном-двух боях, я от этого поединка не зарекаюсь»

Алексей Олейник высказался о потенциальном поединке с Вячеславом Дациком.

«Я приехал сюда не для того, чтобы драться с сейчас и в будущем. Видел, как он тренируется и пашет. При этом парень выше меня и весит под 130 килограммом, мало никому не покажется. Человек годами делает одно и то же движение – с такой силой и весом можно проломить любую стену.

Если он покажет себя еще в одном-двух боях, я от этого поединка не зарекаюсь. Но не люблю говорить о каких-то следующих поединках, если на данный момент назначен бой.

Я не привык отступать назад. Когда дрался в , то вызывал на бой [Фрэнсиса] Нганну. Плюс сами знаете, с кем я бился. После Марка Ханта, Фабрисио Вердума или Мирко Филиповича говорить, что я кого-то боюсь…

У нас на данный момент нет ни хантов, ни оверимов, ни вердумов, ни крокопов. Но я зачастую выступал с незвездами хуже, чем с какой-нибудь легендой», – сказал боец ММА Алексей Олейник.

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