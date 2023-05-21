Дацик просит Хрюнова организовать бой с Максимом Бабаниным: он побеждал Тайсона Фьюри по любителям
Вячеслав Дацик хочет подраться с боксером, побеждавшим Тайсона Фьюри.
Вячеслав Дацик хочет подраться с боксером, побеждавшим Тайсона Фьюри
«Я бы хотел попробовать свои силы в ринге против одного из самых титулованных и сильных боксеров России Максима Бабанина.
Того самого Максима, который побеждал Тайсона Фьюри. Это был бы крутой вызов для меня.
Владимир Хрюнов, вся надежда на вас. Давайте сделаем это! Проверим мой деревенский стиль против классического бокса», – написал Вячеслав Дацик в соцсетях.
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Ну кроме плюхи в голову. И Бабанин то тяж, там прилетит так, что даже крепкая голова не выдержит.