Дацик просит Хрюнова организовать бой с Максимом Бабаниным: он побеждал Тайсона Фьюри по любителям

Вячеслав Дацик хочет подраться с боксером, побеждавшим Тайсона Фьюри.

Вячеслав Дацик хочет подраться с боксером, побеждавшим

«Я бы хотел попробовать свои силы в ринге против одного из самых титулованных и сильных боксеров России Максима Бабанина.

Того самого Максима, который побеждал Тайсона Фьюри. Это был бы крутой вызов для меня.

, вся надежда на вас. Давайте сделаем это! Проверим мой деревенский стиль против классического бокса», – написал в соцсетях.

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