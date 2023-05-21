Дацик просит Хрюнова организовать бой с Максимом Бабаниным: он побеждал Тайсона Фьюри по любителям

Теги Владимир Хрюнов Тайсон Фьюри Вячеслав Дацик бокс Бокс/MMA/UFC

Вячеслав Дацик хочет подраться с боксером, побеждавшим Тайсона Фьюри.

Вячеслав Дацик хочет подраться с боксером, побеждавшим Тайсона Фьюри

«Я бы хотел попробовать свои силы в ринге против одного из самых титулованных и сильных боксеров России Максима Бабанина.

Того самого Максима, который побеждал Тайсона Фьюри. Это был бы крутой вызов для меня.

Владимир Хрюнов, вся надежда на вас. Давайте сделаем это! Проверим мой деревенский стиль против классического бокса», – написал Вячеслав Дацик в соцсетях.

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3 комментария

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Serhio Roberto
Ответ РинатЫч
Не, ну Слава конечно смелый парень, глупо спорить, но с Бабаниным то ему нечего ловить. Ну кроме плюхи в голову. И Бабанин то тяж, там прилетит так, что даже крепкая голова не выдержит.
В ютубе куча видео со спарингов Дацюка с боксерами, включая тех кто намного легче. Все из них из Славы делали клоуна. При огромной пропасти в технике с бабаниным, тот еще намного моложе и не был в нокаутах, а Славу даже кикбоксеры вырубали, шансов у него 0.0.
+2
0
+2
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РинатЫч
Не, ну Слава конечно смелый парень, глупо спорить, но с Бабаниным то ему нечего ловить.
Ну кроме плюхи в голову. И Бабанин то тяж, там прилетит так, что даже крепкая голова не выдержит.
+2
-1
+1
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counsel
Ответ Serhio Roberto
В ютубе куча видео со спарингов Дацюка с боксерами, включая тех кто намного легче. Все из них из Славы делали клоуна. При огромной пропасти в технике с бабаниным, тот еще намного моложе и не был в нокаутах, а Славу даже кикбоксеры вырубали, шансов у него 0.0.
Дацик хочет делать свою работу, веселиться и зарабатывать, а не победить. Ну или победа - не основная цель, а факультативная.
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