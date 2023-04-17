Дмитрий Кудряшов – о бое Дацика с Джонсоном: «К результату отнесся без эмоций»

Теги Кевин Джонсон Вячеслав Дацик Дмитрий Кудряшов бокс Поп ММА Бокс/MMA/UFC

Дмитрий Кудряшов оценил поединок между Вячеславом Дациком и Кевином Джонсоном.

«Без эмоций отнесся к результату. Понимал, что бой делается для Дацика, ведь он здесь звезда. В равном поединке победу отдали бы Славе, но выиграл Джонсон. Получается, что он реально победил.

Бой не смотрел и не изучал, поэтому мое мнение будет необъективным. Джонсон дрался со всеми топами дивизиона. Не все смогли его уложить. Дацик – точно не топ дивизиона. С такими Джонсон может драться, он же настоящий боксер и знает, как действовать. Так что Дацик вряд ли стал загадкой для Джонсона. В ринге он многого повидал, опыт колоссальный», – сказал экс-чемпион мира по боксу в первой тяжелой весовой категории Дмитрий Кудряшов.

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1 комментарий

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Деметрио
Дацик позиционирует себя как отчаянный воин, рубака без страха и сомнений. При этом он прекрасно понял, ибо совсем не дурак, что Джонсон с ним игрался и мог вырубить практически в любой момент, в кот хотел бы. Но Дацик после боя не заявил в духе: Что за дела, мне такие бои в поддавки не нужны, это позорит мою честь повелителя муромских лесов или как его там. И не заявит. Какой отсюда вывод?
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