Камил Гаджиев: «Штырков будет непроходимым соперником для Дацика»

Камил Гаджиев поделился ожиданиями от возможного боя Ивана Штыркова и Вячеслава Дацика.

«В поединке по классическим правилам бокса я считаю фаворитом Штыркова. Дацик очень хорошо смотрится в поединках с людьми, которые не держат удар.

У него действительно получается бить сильно и плотно. Но когда он встречает сопротивление, дерется с тем, кто его останавливает, у Вячеслава начинаются сложности.

Поэтому в данном противостоянии здоровый, крепкий, физически сильный и молодой Иван будет для Дацика непроходимым соперником», – заявил президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев.

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