Сергей Павлович – о диете: «Кушаю все. В основном ем то, из чего «берется бензин» – белки, углеводы, клетчатка. Но бывает, что и «Макдональдс» проскакивает»

Теги UFC MMA Сергей Павлович Бокс/MMA/UFC

Сергей Павлович рассказал о своем питании в межсезонье и перед боем.

«У меня нет проблем с весом. Когда я в боевой форме, то вешу где-то 116-117 кг. С этим проблем нет.

Кушаю все. В основном, конечно же, пища должна содержать то, из чего «берется бензин» – белки, углеводы, клетчатка и т.д. Ну и сладости бывают там, «Макдональдс» иногда проскакивает.

Сейчас межсезонье – я ем все. Где-то за месяц нужно начинать уже правильно питаться, чтобы хорошо чувствовать себя на тренировках. Это вопрос комфорта для организма. Опять же, что значит правильно питаться? Например, я жареную картошку не ем. Первое, второе, мясо, рис, клетчатка, овощи – обычное нормальное питание.

Фастфуд? Могу раз в неделю поесть. За две недели до боя убираю все полностью», – сказал второй номер рейтинга UFC в тяжелом весе Сергей Павлович.

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1 комментарий

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Мага осторожный
канан джарус: Работая в Пятёрочке, ем всю просрочку что не выкинули и нормально себя чувствую, раньше приходилось с бабками возле контейнеров драться за йогурт
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