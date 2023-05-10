Тренер Гана намекнул на бой с Павловичем: «Он будет отличным соперником»

Теги UFC MMA тяжелый вес (MMA) Сергей Павлович Сирил Ган Бокс/MMA/UFC

Сирил Ган может провести поединок с Сергеем Павловичем.

«Когда вернется Сирил? В сентябре. Сергей Павлович будет отличным соперником», – сказал Фернанд Лопес, тренер Сирила Гана.

В последний раз Ган дрался в марте, когда проиграл Джону Джонсу удушающим приемом в первом раунде. Павлович в апреле нокаутировал Кертиса Блейдса.

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9 комментариев

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космонавт на дереве
Ответ TomSail
Если Павлович сможет вырубить Гана и даже в первых раундах, то на бой с Джонсом точно интересно посмотреть. Все зависит от самого Павловича теперь, но Нганну против Гана помогла только борьба.
Джонс скорее всего завершит карьеру после боя с Миочичем, не удивлюсь если они оба завершат карьеру
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Yavich
Гану сейчас нельзя давать Павловича. Если он победит его, главного претендента, то получится что его надо выводить на титульник, а он уже проиграл два титульника за год. Пусть теперь 2-3 боя проводит, начинает с кого-нибудь пониже.
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TomSail
Ответ космонавт на дереве
Джонс скорее всего завершит карьеру после боя с Миочичем, не удивлюсь если они оба завершат карьеру
Да, есть предчувствие, что так и будет. Грусто, но что поделать. Бой с Павловичем все равно хотелось бы увидеть, хотя понимаю, что не такой уж необходимый риск для Джонса
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Serik86
Очень хотелось бы посмотреть Джонс - Павлович 🤔
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TomSail
Если Павлович сможет вырубить Гана и даже в первых раундах, то на бой с Джонсом точно интересно посмотреть. Все зависит от самого Павловича теперь, но Нганну против Гана помогла только борьба.
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Muerte
Гана ведут в ТОПе не смотря на 2 поражения в 3-х последних боях. Понятно, что титульные бои, но откуда столько респекта, что через 1 бой он в 3-ий раз может выходить на бой за титул. Как Колби, ей Богу)))
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Ojer
Тут бы Павловичу расчехлить свою борьбу, нокаутировать Гана не легкая работа будет.
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ponom4reffa
Вот этим ММА сейчас гораздо круче бокса. Там хрен дождешься крутого поединка.
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Muerte
Ответ TomSail
Если Павлович сможет вырубить Гана и даже в первых раундах, то на бой с Джонсом точно интересно посмотреть. Все зависит от самого Павловича теперь, но Нганну против Гана помогла только борьба.
Боя Джонса с кем-то кроме Миочича ждать не стоит.
Миочич только как крутейший скальп нужен, новые вызовы без реалий Джонса не интересуют. Возможно, ещё бы Нганну Джонс хотел победить, тк у того тоже имя и репутация. А Павлович или Эспинал - никто с точки зрения истории и достижений. Можно и не мечтать, к сожалению
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