Тренер Гана намекнул на бой с Павловичем: «Он будет отличным соперником»

Сирил Ган может провести поединок с Сергеем Павловичем.

«Когда вернется Сирил? В сентябре. будет отличным соперником», – сказал Фернанд Лопес, тренер .

В последний раз Ган дрался в марте, когда проиграл Джону Джонсу удушающим приемом в первом раунде. Павлович в апреле нокаутировал Кертиса Блейдса.

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