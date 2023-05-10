Тренер Гана намекнул на бой с Павловичем: «Он будет отличным соперником»
Сирил Ган может провести поединок с Сергеем Павловичем.
«Когда вернется Сирил? В сентябре. Сергей Павлович будет отличным соперником», – сказал Фернанд Лопес, тренер Сирила Гана.
В последний раз Ган дрался в марте, когда проиграл Джону Джонсу удушающим приемом в первом раунде. Павлович в апреле нокаутировал Кертиса Блейдса.
Кормье – о возможном бое Павловича и Гана: «Если есть шанс побиться с Джонсом, лучше не рисковать»
Русский десантник идет за поясом UFC: Павлович нокаутировал Блейдса и вошел в историю – дальше только Джонс
Миочич только как крутейший скальп нужен, новые вызовы без реалий Джонса не интересуют. Возможно, ещё бы Нганну Джонс хотел победить, тк у того тоже имя и репутация. А Павлович или Эспинал - никто с точки зрения истории и достижений. Можно и не мечтать, к сожалению