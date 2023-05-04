Джон Джонс: «Павловича вообще никто не знает. Все зависит от суммы, которую предложит UFC»

Теги UFC MMA Джон Джонс Сергей Павлович Бокс/MMA/UFC

Джон Джонс считает, что Сергей Павлович – малоизвестный боец.

«Все говорят о Сергее Павловиче. Это большой вызов для меня. Но никто не знает, кто он такой. По большому счету, Павловича вообще никто не знает.

Возможно, UFC предложит нужную сумму, и мы сможем провести бой с Сергеем. Но прямо сейчас мне это не нужно, потому что я уже всем все доказал», – заявил чемпион UFC в тяжелом весе Джон Джонс.

Стерлинг – о поединке между Джонсом и Павловичем: «Это был бы очень интригующий бой, но все зависит от желания UFC»

Джон Джонс: «Я чувствую, что боя с Миочичем будет достаточно для меня. Но я бы подрался с Нганну ради денег»

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23 комментария

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bolatov.t@icloud.com
Ответ armageddon123456
Эх, а раньше помню было время - Дана показывает пальцем на соперника, говорит - деретесь - и организуют бой. А тут уламывать надо...
Джонс по медийности по сравнению с павловичем в другой галактике, вот почему он не хочет просто так рисковать
+26
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Pronger
Ответ Аморалинни
Ахахаха, классика От одного нокаутера бегал, пока тот из ЮФС не ушел Теперь от другого нокаутера будет бегать) Оно и понятно, это тебе не мешка гана и старого Стипе бить
вот и Ган мешком стал)
+19
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Рома Политов
Все говорят о Павловиче, но никто не знает о Павловиче?
+17
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armageddon123456
Эх, а раньше помню было время - Дана показывает пальцем на соперника, говорит - деретесь - и организуют бой. А тут уламывать надо...
+15
-2
+13
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Максим Ачкасов
Ответ armageddon123456
Эх, а раньше помню было время - Дана показывает пальцем на соперника, говорит - деретесь - и организуют бой. А тут уламывать надо...
Нужно делать что-то с системой проведения боёв. А то этот мне не нравится, тот не заслужил.
+12
-2
+10
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Pronger
Ответ Аморалинни
Всегда им был
до боя с Джонсом это был тяж с лучшим футворком и скоростью
+7
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Лютый альбинос
Мы видели, как ненахимиченный Джонс ломался под напором Рейеса. Выдержит ли он напор Павловича?
+7
-3
+4
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Аморалинни
Ахахаха, классика
От одного нокаутера бегал, пока тот из ЮФС не ушел
Теперь от другого нокаутера будет бегать)
Оно и понятно, это тебе не мешка гана и старого Стипе бить
+11
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Bosniec
"Все говорят о Сергее Павловиче. Это большой вызов для меня. Но никто не знает, кто он такой. По большому счету, Павловича вообще никто не знает."

Все говорят, но никто не знает, яснопонятно. Короче Джонс просто испугался.
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садвакасов ержан
Ответ Максим Ачкасов
Нужно делать что-то с системой проведения боёв. А то этот мне не нравится, тот не заслужил.
Он же написал сколько денег дадут я готов
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Александр Шашков
Ответ bolatov.t@icloud.com
Джонс по медийности по сравнению с павловичем в другой галактике, вот почему он не хочет просто так рисковать
Боится что проиграет
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Ноно Гомес
Не видел в деле Павловича, что за фрукт?)
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Адекватник
Павловича все знают, но усиленно делают вид что не знают :)) и никакой пиар-менеджер тут не поможет :) Тут вообще в другом дело.
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umaev22071996@gmail.com
Никто его не знает, но все говорят о нем. :)
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jonnysilverhand01
Видимо не хочет на старости лет проблемы с головой получить … ведь удары у Павловича пушечные, даже через монитор передаются …
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Максим Медов
Ответ armageddon123456
Эх, а раньше помню было время - Дана показывает пальцем на соперника, говорит - деретесь - и организуют бой. А тут уламывать надо...
Большие деньги развращают спортсменов. Начинают качать права, так как есть финансовый тыл.
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filippa
Ответ armageddon123456
Эх, а раньше помню было время - Дана показывает пальцем на соперника, говорит - деретесь - и организуют бой. А тут уламывать надо...
я помню времена , когда они за вечер по 3 раза дрались. а тут подготовка по пол года.
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Олег Акимов
Ответ Максим Ачкасов
Нужно делать что-то с системой проведения боёв. А то этот мне не нравится, тот не заслужил.
Можно смотреть чемпионат по самбо вместо UFC :)
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armageddon123456
Ответ filippa
я помню времена , когда они за вечер по 3 раза дрались. а тут подготовка по пол года.
Ну я то не динозавров помню. Так борзеть няалачи бойцы выбирая противников каких то лет 5 назад
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Sobachkin
Поэтому Павловичу нужен нормальный пиар менеджер, чтобы прокачать продажу боев и PVP...
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Стен Шайпак
Ответ Pronger
до боя с Джонсом это был тяж с лучшим футворком и скоростью
"До боя с Нганну". После него вскрылись все проблемы Гана как бойца и Лопеса как тренера. Нулевая мотивация к прогрессу, отсутствие дисциплины(вспомнить те же слова Гана о том,что он не тренируется вне лагеря), отсутствие геймплана на бои и многое,многое другое. Ган - это один из примеров бойцов,которые слишком надеятся на свой природный атлетизм.
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