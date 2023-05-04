Джон Джонс: «Павловича вообще никто не знает. Все зависит от суммы, которую предложит UFC»
Джон Джонс считает, что Сергей Павлович – малоизвестный боец.
«Все говорят о Сергее Павловиче. Это большой вызов для меня. Но никто не знает, кто он такой. По большому счету, Павловича вообще никто не знает.
Возможно, UFC предложит нужную сумму, и мы сможем провести бой с Сергеем. Но прямо сейчас мне это не нужно, потому что я уже всем все доказал», – заявил чемпион UFC в тяжелом весе Джон Джонс.
Стерлинг – о поединке между Джонсом и Павловичем: «Это был бы очень интригующий бой, но все зависит от желания UFC»
Джон Джонс: «Я чувствую, что боя с Миочичем будет достаточно для меня. Но я бы подрался с Нганну ради денег»
От одного нокаутера бегал, пока тот из ЮФС не ушел
Теперь от другого нокаутера будет бегать)
Оно и понятно, это тебе не мешка гана и старого Стипе бить
Все говорят, но никто не знает, яснопонятно. Короче Джонс просто испугался.