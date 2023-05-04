Джон Джонс: «Павловича вообще никто не знает. Все зависит от суммы, которую предложит UFC»

Джон Джонс считает, что Сергей Павлович – малоизвестный боец.

«Все говорят о Сергее Павловиче. Это большой вызов для меня. Но никто не знает, кто он такой. По большому счету, Павловича вообще никто не знает.

Возможно, UFC предложит нужную сумму, и мы сможем провести бой с Сергеем. Но прямо сейчас мне это не нужно, потому что я уже всем все доказал», – заявил чемпион UFC в тяжелом весе Джон Джонс.

Стерлинг – о поединке между Джонсом и Павловичем: «Это был бы очень интригующий бой, но все зависит от желания UFC»

Джон Джонс: «Я чувствую, что боя с Миочичем будет достаточно для меня. Но я бы подрался с Нганну ради денег»