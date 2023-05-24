Олейник – о Павловиче: «Вот есть золото 999-й пробы, а это пока 995‑я, наверное»

Алексей Олейник оценил физическую мощь Сергея Павловича.

«Павлович не просил моих советов. Я Сергея схватил, сцепился то есть… У меня есть такое, что, сцепившись с человеком, я могу за несколько секунд его хорошо прочувствовать. Так и получилось. Физически он сильнее Блейдса процентов на 25-30. И скорость, и реакция у него лучше. Я ему так и сказал. Он меня не спрашивал, а я не люблю лезть и что‑то говорить.

Вот есть золото 999-й пробы, а это пока 995‑я, наверное. Несколько единичек добавить и все. Уверен, что сам Сергей это знает, и ему нужно только пахать и пахать. Никого не слушать и работать по своему режиму. Пояс взять должен, я буду очень болеть за него», – сказал экс-боец UFC Алексей Олейник.

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