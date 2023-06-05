Sports.ru ищет автора, который будет писать про бокс

Раздел единоборств Sports.ru ищет автора, готового писать тексты про бокс (если вы ориентируетесь только в единоборствах, ваша кандидатура не подойдет).

Если вы хотите развиваться вместе с нами, напишите на почту n.zhivoglyadov@mail.sports.ru с пометкой «Автор по боксу».

В письме немного расскажите о себе: сколько лет, есть ли опыт работы в медиа, какие ресурсы читаете, о каких направлениях хотели бы рассказывать.

Что требуется:

• хорошая навигация по миру бокса;

• грамотный русский язык;

• знание английского языка (в том числе, умение переводить на слух);

• ответственность, инициативность;

• выполнение тестового задания, которое мы пришлем в ответном письме.