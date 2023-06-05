Sports.ru ищет автора, который будет писать про бокс
Раздел единоборств Sports.ru ищет автора, готового писать тексты про бокс (если вы ориентируетесь только в единоборствах, ваша кандидатура не подойдет).
Если вы хотите развиваться вместе с нами, напишите на почту n.zhivoglyadov@mail.sports.ru с пометкой «Автор по боксу».
В письме немного расскажите о себе: сколько лет, есть ли опыт работы в медиа, какие ресурсы читаете, о каких направлениях хотели бы рассказывать.
Что требуется:
• хорошая навигация по миру бокса;
• грамотный русский язык;
• знание английского языка (в том числе, умение переводить на слух);
• ответственность, инициативность;
• выполнение тестового задания, которое мы пришлем в ответном письме.