Федор – о предложении подраться на Hardcore: «Пусть Сульянов пока наведет порядок»

Теги Федор Емельяненко Hardcore FC Анатолий Сульянов Бокс/MMA/UFC

Федор Емельяненко отказался от предложения подраться под эгидой Hardcore FC.

«Пусть Анатолий Сульянов пока наведет порядок в своей организации, и потом будет разговаривать о том предложении, которое он хочет сделать», – сказал бывший чемпион Pride в тяжелом весе Федор Емельяненко.

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3 комментария

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pantriashvili
Мда…(
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Костя Кот
перевод : больше денег
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Kanan Jarrus
стригоньяненко: только при условии, что моя жена будет поставлять всю экипировку вашему промоушену
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