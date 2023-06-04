Федор – о предложении подраться на Hardcore: «Пусть Сульянов пока наведет порядок»

Федор Емельяненко отказался от предложения подраться под эгидой Hardcore FC.

«Пусть Анатолий Сульянов пока наведет порядок в своей организации, и потом будет разговаривать о том предложении, которое он хочет сделать», – сказал бывший чемпион Pride в тяжелом весе Федор Емельяненко.

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