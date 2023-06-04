Федор – о женских боях: «Я не сторонник. Простите, пожалуйста»

Теги женские бои Федор Емельяненко Бокс/MMA/UFC

Федор Емельяненко выступил против женщин в боевых видах спорта.

«Не мое это – женские бои. Простите, пожалуйста. Я не сторонник женских боев. Я смотрю как профессионал. Мне интересен сам мыслительный процесс в ринге.

Я стараюсь понять, что делает тот или иной боец, поэтому я переключаюсь немного. Но смотреть на женщин в любом виде единоборств – не мое это», – сказал Федор Емельяненко.

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3 комментария

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notfromrashka
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Деметрио
Ответ Бабай Бабаев
Может Феде (а еще и Сане) попробовать выступать в женских поединках? Тогда действительно у Феди появятся шансы вернуть себе корону Последнего Императора. Насчет Сани не уверен, но попробовать ему конечно стоит.
Долго думал над такой искрометной шуткой?
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