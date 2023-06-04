Федор – о женских боях: «Я не сторонник. Простите, пожалуйста»

Федор Емельяненко выступил против женщин в боевых видах спорта.

«Не мое это – женские бои. Простите, пожалуйста. Я не сторонник женских боев. Я смотрю как профессионал. Мне интересен сам мыслительный процесс в ринге.

Я стараюсь понять, что делает тот или иной боец, поэтому я переключаюсь немного. Но смотреть на женщин в любом виде единоборств – не мое это», – сказал Федор Емельяненко.

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