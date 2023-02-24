Шара Буллет помирился с Сульяновым: «Зрелых мужчин отличает то, как они умеют разрешать вопросы по-мужски»

Теги MMA Hardcore FC Анатолий Сульянов Шарабутдин Магомедов Бокс/MMA/UFC

Боец UFC Шарабутдин Магомедов, известный как Шара Буллет, сообщил, что закрыл конфликт с главой Hardcore FC Анатолием Сульяновым.

«Дальше на взаимном уважении. Встретились, все решили, едем дальше», – написал Сульянов под фото с Хайбулой Мусаловым, который был недоволен тем, что лига не дает ему поединки.

«Толя закрыл вопрос перед Хайбулой. Зрелых мужчин от других отличает то, как они умеют разрешать вопросы по-мужски», – написал Шара Буллет.

Шара Буллет – про Сульянова: «Не должны нормальные пацаны из-за каких-то фуцинов страдать! Он себя считает властелином бойцов?!»

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Мага осторожный
быстро переобулся
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Анастасия Плинтусова
Да уж😂😂😂😂
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Spirt Ru
Вообще из них кто-то держится за свое слово? Вчера так,чуть ли не пёс обоссаный,сегодня не норм чувак вообще -то. Для чего эту суету в эфире наводят? Чтобы я ,как дурак писал этот коммент? Ну ,ок, чё,написал ,если так нужно.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
жанивар
Молодцы че , а то мы себе места не находили
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий