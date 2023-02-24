Шара Буллет помирился с Сульяновым: «Зрелых мужчин отличает то, как они умеют разрешать вопросы по-мужски»
Боец UFC Шарабутдин Магомедов, известный как Шара Буллет, сообщил, что закрыл конфликт с главой Hardcore FC Анатолием Сульяновым.
«Дальше на взаимном уважении. Встретились, все решили, едем дальше», – написал Сульянов под фото с Хайбулой Мусаловым, который был недоволен тем, что лига не дает ему поединки.
«Толя закрыл вопрос перед Хайбулой. Зрелых мужчин от других отличает то, как они умеют разрешать вопросы по-мужски», – написал Шара Буллет.
Шара Буллет – про Сульянова: «Не должны нормальные пацаны из-за каких-то фуцинов страдать! Он себя считает властелином бойцов?!»
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