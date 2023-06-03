Федор Емельяненко: «Нужно обговаривать в контракте, что можно говорить, а что – нет»

Теги MMA Федор Емельяненко Бокс/MMA/UFC

Федор Емельяненко считает, что спортсменам нужно запретить обсуждать некоторые темы.

«Нужно обговаривать со спортсменами, вносить в контракт какие-то моменты – что можно говорить, что нельзя говорить. Какие темы можно затрагивать, какие – нельзя», – заявил президент Союза ММА России Федор Емельяненко.

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6 комментариев

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avcgloronalduMU
можно ещё яйца по паспорту продавать и доступ к воде ограничить ?
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Kanan Jarrus
стрингоньяненко совсем берега попутал? или депутатская ксива так вскружила голову?
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Крыс Пол
Мышление депутата
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Сергей Осипов
Ответ Костя Кот
а если в твой контракт ввести полный запрет на алко под страхом удержания 100% гонорара?
О федоре речь, какое алко?
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