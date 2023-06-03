Федор Емельяненко: «Нужно обговаривать в контракте, что можно говорить, а что – нет»

Федор Емельяненко считает, что спортсменам нужно запретить обсуждать некоторые темы.

«Нужно обговаривать со спортсменами, вносить в контракт какие-то моменты – что можно говорить, что нельзя говорить. Какие темы можно затрагивать, какие – нельзя», – заявил президент Союза ММА России Федор Емельяненко.

Федор Емельяненко о поп-ММА: «Плохо, что это получило распространение в нашей стране»

«Никогда не хотел быть похожим на героев американских боевиков». Как Федор Емельяненко превратился в национального кумира