Менеджер Александра Емельяненко – о словах Федора: «Бои мотивируют Сашу не находиться в том состоянии, в каком мы его видели»

Менеджер Александра Емельяненко не согласился с призывом Федора запретить брату драться.

«Про уголовное дело… Это, пожалуй, слишком громкие слова, исходя из результата поединка и формата его проведения.

Александр выступал, по сути, не против бойца, да и еще и победил. Состояние Александра, да, могло быть лучше.

Именно бои мотивируют Александра не находиться в том состоянии, в котором мы его несколько раз видели между боями.

Так что тут идет выбор в сторону меньшего из зол. Если можно вот так сказать», – сказал менеджер Александра Емельяненко Никита Бурчак.

Федор Емельяненко об Александре: «Как я могу помочь? Сказать: «Саша, не пей?»

Федор Емельяненко – о боях брата Александра: «Выпускать его в таком состоянии – уголовное дело, нужно запрещать в жесткой форме»