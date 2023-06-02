Менеджер Александра Емельяненко – о словах Федора: «Бои мотивируют Сашу не находиться в том состоянии, в каком мы его видели»
Менеджер Александра Емельяненко не согласился с призывом Федора запретить брату драться.
«Про уголовное дело… Это, пожалуй, слишком громкие слова, исходя из результата поединка и формата его проведения.
Александр выступал, по сути, не против бойца, да и еще и победил. Состояние Александра, да, могло быть лучше.
Именно бои мотивируют Александра не находиться в том состоянии, в котором мы его несколько раз видели между боями.
Так что тут идет выбор в сторону меньшего из зол. Если можно вот так сказать», – сказал менеджер Александра Емельяненко Никита Бурчак.
Федор Емельяненко об Александре: «Как я могу помочь? Сказать: «Саша, не пей?»
Федор Емельяненко – о боях брата Александра: «Выпускать его в таком состоянии – уголовное дело, нужно запрещать в жесткой форме»
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