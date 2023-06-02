Менеджер Александра Емельяненко – о словах Федора: «Бои мотивируют Сашу не находиться в том состоянии, в каком мы его видели»

Теги Александр Емельяненко Федор Емельяненко Бокс/MMA/UFC

Менеджер Александра Емельяненко не согласился с призывом Федора запретить брату драться.

«Про уголовное дело… Это, пожалуй, слишком громкие слова, исходя из результата поединка и формата его проведения.

Александр выступал, по сути, не против бойца, да и еще и победил. Состояние Александра, да, могло быть лучше.

Именно бои мотивируют Александра не находиться в том состоянии, в котором мы его несколько раз видели между боями.

Так что тут идет выбор в сторону меньшего из зол. Если можно вот так сказать», – сказал менеджер Александра Емельяненко Никита Бурчак.

Федор Емельяненко об Александре: «Как я могу помочь? Сказать: «Саша, не пей?»

Федор Емельяненко – о боях брата Александра: «Выпускать его в таком состоянии – уголовное дело, нужно запрещать в жесткой форме»

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2 комментария

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dinest23
То есть он должен либо спиться до смерти, либо в этих недобоях инвалидом стать по такой логике?
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