Федор Емельяненко призвал законодательно запретить поп-ММА: «Народ стал реагировать на всякую низость»

Федор Емельяненко призвал принять закон о запрете поп-ММА.

«Все вроде понимают, что это нехорошо и плохо и все это поп-ММА – нездоровая тема, но тем не менее собирает огромную аудиторию.

В этом плане все-таки должно быть указание сверху. Если мы заботимся о нашем молодом поколении, то нужно закрывать не только сверху, но и снизу, перебить непонятную популярность.

Мы разные вещи проходили, мы понимаем, что народ как-то у нас сейчас стал реагировать на противоестественные вещи, на всякую низость.

Мне кажется, что должно быть указание сверху, чтобы все прекратилось на законодательном уровне», – сказал Федор Емельяненко.

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