Федор Емельяненко призвал законодательно запретить поп-ММА: «Народ стал реагировать на всякую низость»

Теги Федор Емельяненко Поп ММА Бокс/MMA/UFC

Федор Емельяненко призвал принять закон о запрете поп-ММА.

«Все вроде понимают, что это нехорошо и плохо и все это поп-ММА – нездоровая тема, но тем не менее собирает огромную аудиторию.

В этом плане все-таки должно быть указание сверху. Если мы заботимся о нашем молодом поколении, то нужно закрывать не только сверху, но и снизу, перебить непонятную популярность.

Мы разные вещи проходили, мы понимаем, что народ как-то у нас сейчас стал реагировать на противоестественные вещи, на всякую низость.

Мне кажется, что должно быть указание сверху, чтобы все прекратилось на законодательном уровне», – сказал Федор Емельяненко.

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11 комментариев

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Sobachkin
Так а в чем проблема? То есть последняя гастроль Феди это было не поп ММА? Просто тебе не перепадает % вот и обиды
+13
-3
+10
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as009595@icloud.com
Ахаха 🤣поп ММа запретить, а бой против Джонса ему интересен, я говорю если ему щас предложат бой против Нганну, где ему дадут два ляма то он не раздумывая вернется обратно
+7
-2
+5
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Мама Живанилда
Не запретят. Людей нужно развлекать и отвлекать от проблем насущных.
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Ничего Смешного
Типичный единорос. Народу нравится, но надо запретить.
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Рома Политов
Как вообще их можно запретить? Это же просто любительские бои. Похоже Федя намекает в целом запретить любые турниры не под эгидой союза ММА, который он возглавляет
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Johnny Walker
Народ реагирует на любую низость из Кремля
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avcgloronalduMU
может и медиалигу закроют, а то там спам мат, спам драки, спам *****
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psycho
ниже новость, что Федот не против боксёрского поединка с 79-летним россиянином Роем Джонсом, это ли не поп-фрик бой?!
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