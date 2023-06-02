Федор Емельяненко – о боях брата Александра: «Выпускать его в таком состоянии – уголовное дело, нужно запрещать в жесткой форме»

Федор Емельяненко призвал запретить бои с участием младшего брата Александра.

«Мне кажется, это все нужно запрещать в жесткой форме. Кто этим будет заниматься? Прокуратура совместно с Министерством спорта РФ, федерации совместно с министерством, прокуратурой... Не знаю.

Но это надо запрещать. Что тот же Александр вышел на бой в таком состоянии... Конечно, может говорить все что угодно, что его врачи допустили...

Ну так покажите этих врачей. Это уголовное дело – допустить человека в таком состоянии», – сказал экс-чемпион Pride в тяжелом весе Федор Емельяненко.

26 мая провел бой по правилам ММА против блогера Евгения Ершова. Емельяненко-младший победил болевым приемом во втором раунде, но в первом раунде он едва не оказался в нокауте.

Федор Емельяненко допускает боксерский поединок против Роя Джонса: «Мне интересно»

Федор Емельяненко об Александре: «Как я могу помочь? Сказать: «Саша, не пей?»