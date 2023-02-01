Федор про бой с Джейк Полом: «Я хочу закончить и вернуться к семье. У меня много радости дома, меня ждут»

Тяжеловес Bellator Федор Емельяненко прокомментировал слова менеджера, заявившего, что 46-летний россиянин может провести боксерский поединок с Джейком Полом.

– Джерри Миллен, представляющий ваши интересы в США, сказал, что вы могли бы после завершения провести поединок по боксу. Он даже предположил, что это мог бы быть бой против Джейка Пола. Такое может быть?

– Я сомневаюсь (смеется). Я хочу закончить и вернуться к своей семье. У меня много радости дома, меня ждут. У моей малышки Анечки на днях день рождения, она родилась четыре года назад. Много дел в команде, много дел в семье. Хочется уже остановиться.

– Наверное, это должно быть какое-то невероятное предложение, над которым можно будет подумать.

– Это Джерри, это его работа. Я заканчиваю, а он, наверное, продолжает (смеется).

– А Джейка Пола вы знаете?

– Лично с ним я не знаком.

– Как персону.

– Я смотрел пару его боев. Имею представление о нем как о персоне.

– Похож на профессионального спортсмена или пока не дотягивает?

– Он побеждает профессиональных спортсменов. Поэтому да. В последнем бою он победил Андерсона Силву, это непростой боец, который побеждал чемпионов.

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