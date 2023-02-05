Рой Джонс: «Федору сейчас нужно отдохнуть. Ну а после – подумать о боксерских поединках»
Бывший абсолютный чемпион мира Рой Джонс-младший прокомментировал уход Федора Емельяненко из спорта.
«Я поздравляю Федора с завершением карьеры. Он – настоящая легенда смешанных единоборств, спортсмен мирового уровня.
Думаю, ему сейчас нужно будет отдохнуть. Ну а после – подумать о боксерских поединках», – сказал боксер.
Кровавый финал карьеры Федора Емельяненко – поражение от Бейдера. Разбитый нос и нокаут в первом раунде
Лет через 5-7 провести бой и назвать его "СуперФинал карьеры. Легенда навсегда".