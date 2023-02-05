Рой Джонс: «Федору сейчас нужно отдохнуть. Ну а после – подумать о боксерских поединках»

Бывший абсолютный чемпион мира прокомментировал уход Федора Емельяненко из спорта.

«Я поздравляю Федора с завершением карьеры. Он – настоящая легенда смешанных единоборств, спортсмен мирового уровня.

Думаю, ему сейчас нужно будет отдохнуть. Ну а после – подумать о боксерских поединках», – сказал боксер.

Кровавый финал карьеры Федора Емельяненко – поражение от Бейдера. Разбитый нос и нокаут в первом раунде