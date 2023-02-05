Рой Джонс: «Федору сейчас нужно отдохнуть. Ну а после – подумать о боксерских поединках»

Теги Рой Джонс-младший MMA Федор Емельяненко тяжелый вес (MMA) Bellator бокс Бокс/MMA/UFC

Бывший абсолютный чемпион мира Рой Джонс-младший прокомментировал уход Федора Емельяненко из спорта.

«Я поздравляю Федора с завершением карьеры. Он – настоящая легенда смешанных единоборств, спортсмен мирового уровня.

Думаю, ему сейчас нужно будет отдохнуть. Ну а после – подумать о боксерских поединках», – сказал боксер.

Кровавый финал карьеры Федора Емельяненко – поражение от Бейдера. Разбитый нос и нокаут в первом раунде

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4 комментария

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Sobachkin
А может о себе?>
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sanek maloi
Этот "россиянин" вообще не думает, что говорит, какой бокс может быть? Он вообще видит, что Федор руки на животе держит, никакого блока тупо нет. В 46 лет инвалидом станет (
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нерд халилович
Отдохнуть на 100 000 $ а потом заново за западной валютой😆😆😆👊🏼
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Evgen51Sever
Да, согласен.
Лет через 5-7 провести бой и назвать его "СуперФинал карьеры. Легенда навсегда".
+5
-1
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