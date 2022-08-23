Александр Емельяненко: «У Федора своя команда, новые братья. Больше чем уверен, что ему сейчас не до меня»

Российский боец ответил на вопрос о возможности участия брата в его поединке с .

«Хотел бы я, чтобы в бою с Дациком в углу присутствовала моя супруга Полина и Федор? Ну, жена у меня бои не смотрит. Присутствует на турнирах, но во время моего боя уходит в раздевалку, ей тяжело и больно. Говорит, что не может этого видеть.

Ну а у Федора есть своя команда, новые братья. Больше чем уверен, что Федору сейчас не до меня», – считает Емельяненко-младший.

Бой Емельяненко и Дацика по правилам бокса состоится в сентября в рамках турнира Hardcore Boxing.

Дацик ответил Емельяненко: «Где была твоя жена, когда ты бухал и валялся в собственной моче и блевоте?»

Емельяненко недоволен словами Шлеменко об алкоголе: «Почему-то он это говорит только обо мне»