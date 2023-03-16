Рой Джонс: «Сейчас переговоров с Федором Емельяненко нет. Этого поединка не будет»
Бывший чемпион мира по боксу Рой Джонс-младший сообщил, что не ведет переговоры о бое с Федором Емельяненко.
«Мы обсуждали этот бой, были и определенные переговоры на начальной стадии. Но сейчас переговоров нет, этого боя не будет», – сказал Джонс.
54-летний боксер 1 апреля проведет поединок с экс-чемпионом UFC в легком весе Энтони Петтисом в рамках Gamebred Boxing 4.
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