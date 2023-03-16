Рой Джонс: «Сейчас переговоров с Федором Емельяненко нет. Этого поединка не будет»

Бывший чемпион мира по боксу сообщил, что не ведет переговоры о бое с .

«Мы обсуждали этот бой, были и определенные переговоры на начальной стадии. Но сейчас переговоров нет, этого боя не будет», – сказал Джонс.

54-летний боксер 1 апреля проведет поединок с экс-чемпионом UFC в легком весе Энтони Петтисом в рамках Gamebred Boxing 4.

54-летний Рой Джонс проведет боксерский поединок с Энтони Петтисом

Рой Джонс может стать тренером Энтони Джошуа: «У меня есть хороший план для него, потому что я наблюдаю за ним всю его карьеру»