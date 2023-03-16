Рой Джонс: «Сейчас переговоров с Федором Емельяненко нет. Этого поединка не будет»

Теги Рой Джонс-младший тяжелый вес MMA Федор Емельяненко бокс Бокс/MMA/UFC

Бывший чемпион мира по боксу Рой Джонс-младший сообщил, что не ведет переговоры о бое с Федором Емельяненко.

«Мы обсуждали этот бой, были и определенные переговоры на начальной стадии. Но сейчас переговоров нет, этого боя не будет», – сказал Джонс.

54-летний боксер 1 апреля проведет поединок с экс-чемпионом UFC в легком весе Энтони Петтисом в рамках Gamebred Boxing 4.

54-летний Рой Джонс проведет боксерский поединок с Энтони Петтисом

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1 комментарий

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Kanan Jarrus
аниматор очкует, дождется пока ройу не исполниться хотя бы 60
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