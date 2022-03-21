Колби Ковингтон: «Думаю, Конор будет драться с Диазом. В этом бою больше всего смысла для UFC»

Полусредневес UFC Колби Ковингтон назвал вероятного соперника для .

«Не уверен, что Макгрегор сразится за титул в легком весе. Думаю, он будет драться с . Это самый денежный бой, который только может устроить UFC. Это их трилогия, ведь так?

Им нужно закрыть эту главу. Поэтому я считаю, что этот поединок должен состояться. В этом бою больше всего смысла для UFC.

Потом, если Макгрегор захочет драться за титул, то нет проблем. Он может сразиться за титул. У него большое имя в UFC, он выигрывал титулы в двух весовых категориях. Конор устроил мегабой с суперзвездой бокса Флойдом Мейвезером и собрал просто абсурдные цифры», – сказал Ковингтон.

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