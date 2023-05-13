Биспинг – о бое между Махачевым и Ковингтоном: «Мне такая идея по душе. Но нужно, чтобы Колби проиграл Эдвардсу»

Майкл Биспинг назвал условия для боя между Исламом Махачевым и Колби Ковингтоном.

«Мне кажется, что такой бой может состояться. Если Ислам будет доминировать в легком дивизионе, а Ковингтон проиграет Леону Эдвардсу, то есть вероятность, что он захочет спуститься на категорию ниже.

Колби не самый крупный парень, даже в категории полусредневесов. Он не скрывает, что гоняет мало веса, но при этом ест все подряд. Мне идея такого боя по душе. Благодаря таким людям, как Ковингтон, Макгрегор и Масвидаль, смешанные единоборства привлекают внимание», – заявил экс-чемпион UFC в среднем весе Майкл Биспинг.

Махачев – о слухах про поединок с Эдвардсом: «Будет бой Оливейра – Дариуш. Если выиграет Чарльз, то я даже не знаю»

Ковингтон – об Эдвардсе: «Если Леон откажется драться со мной, то его лишат титула»