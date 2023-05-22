Майкл Биспинг: «Прежде чем вернуться в пул тестирования, Конор должен слезть со всего этого добра»

Майкл Биспинг прокомментировал возвращение Конора Макгрегора в антидопинговую программу.

«Последний турнир года пройдет в Лас-Вегасе, до него еще семь месяцев. Макгрегору необходимо вернуться в пул тестирования, так что ему стоит прекратить принимать то, что он принимает.

Он должен слезть со всего этого добра и перейти на протеиновые коктейли и овсяную кашу», – сказал экс-чемпион в среднем весе .

В последний раз Конор дрался в июле-2021, когда проиграл Дастину Порье в первом раунде. Ранее он заявил, что вернется в октагон до конца 2023 года.

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