Майкл Биспинг: «Прежде чем вернуться в пул тестирования, Конор должен слезть со всего этого добра»
Майкл Биспинг прокомментировал возвращение Конора Макгрегора в антидопинговую программу.
«Последний турнир года пройдет в Лас-Вегасе, до него еще семь месяцев. Макгрегору необходимо вернуться в пул тестирования, так что ему стоит прекратить принимать то, что он принимает.
Он должен слезть со всего этого добра и перейти на протеиновые коктейли и овсяную кашу», – сказал экс-чемпион UFC в среднем весе Майкл Биспинг.
В последний раз Конор дрался в июле-2021, когда проиграл Дастину Порье в первом раунде. Ранее он заявил, что вернется в октагон до конца 2023 года.
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