Майкл Биспинг: «Прежде чем вернуться в пул тестирования, Конор должен слезть со всего этого добра»

Теги UFC MMA Майкл Биспинг Конор Макгрегор Бокс/MMA/UFC

Майкл Биспинг прокомментировал возвращение Конора Макгрегора в антидопинговую программу.

«Последний турнир года пройдет в Лас-Вегасе, до него еще семь месяцев. Макгрегору необходимо вернуться в пул тестирования, так что ему стоит прекратить принимать то, что он принимает.

Он должен слезть со всего этого добра и перейти на протеиновые коктейли и овсяную кашу», – сказал экс-чемпион UFC в среднем весе Майкл Биспинг.

В последний раз Конор дрался в июле-2021, когда проиграл Дастину Порье в первом раунде. Ранее он заявил, что вернется в октагон до конца 2023 года.

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6 комментариев

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Максим Медов
Ответ Вася Енотов
Конор вроде бы нигде не говорил, что "залез на какую-то запрещенку" и никто вроде за руку не ловил его. Да и вообще, человеку, который мухлевал с глазом, как-то не с руки вообще такие темы двигать)).
А ну да, Биспинг такой негодяй, вышел с одним глазом на бой, тем самым имея преимущество перед соперником у которого два глаза. Логика у тебя железная.
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Вася Енотов
Конор вроде бы нигде не говорил, что "залез на какую-то запрещенку" и никто вроде за руку не ловил его. Да и вообще, человеку, который мухлевал с глазом, как-то не с руки вообще такие темы двигать)).
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Кирилл Конопельченко
Прям спец по тому как слезть со стероидов.
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Александр Степанов
Ответ Максим Медов
А ну да, Биспинг такой негодяй, вышел с одним глазом на бой, тем самым имея преимущество перед соперником у которого два глаза. Логика у тебя железная.
Речь о том, что Биспинг обманывал организацию и подставлял врачей)
Да, он не имел преимущества, но мухлевал
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