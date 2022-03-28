Колби Ковингтон: «Побью Конора 10 раз из 10»

Полусредневес UFC Колби Ковингтон прокомментировал желание экс-чемпиона двух дивизионов перейти в полусредний вес.

«Думаю, он пытается расхвалить себя, понять вокруг себя хайп. Он не перейдет сюда и не будет драться с настоящими мужчинами в весе настоящих мужчин.

Конор — отличный боец, он сделал хорошее дело для себя, но если говорить о полусреднем весе, то это не его дивизион. Он не будет драться с бойцами, с которыми у него нулевые шансы на победу. Он не сможет пойти на такой подвиг.

Если смотреть реально, я побью его 10 раз из 10», – сказал Ковингтон.

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