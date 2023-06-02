Роган – об уходе Нганну из UFC: «Я рад, что ему заплатят, но его переход в PFL выводит меня из себя»

Теги UFC Джо Роган PFL / WSOF Фрэнсис Нганну Бокс/MMA/UFC

Джо Роган огорчен из-за ухода Фрэнсиса Нганну в PFL из UFC.

«Решение Фрэнсиса все еще огромная потеря для меня, его переход в PFL меня очень расстраивает.

Я понимаю это, я рад, что ему заплатят. Я рад, что он будет заниматься боксом, но мне нравилось наблюдать за боями этого парня в UFC.

Он был монстром. Нганну был так хорош. Я просто не знаю, с кем он будет драться в PFL», – сказал комментатор UFC и стэндап-комик Джо Роган.

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