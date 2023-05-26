Рэнди Кутюр – о Нганну: «Из-за него многие тяжеловесы захотят протестировать рынок свободных агентов»

Рэнди Кутюр прокомментировал переход Фрэнсиса Нганну в PFL.

«Дело не в деньгах. В UFC ему предлагали хороший контракт, очень большие для нашего вида спорта деньги. Но Нганну интересовало кое-что другое.

В PFL ему дали право голоса, должность в руководстве. Он возглавит PFL Africa и будет работать на родном континенте.

Я думаю, что эта история вдохновит многих бойцов тяжелого веса. Если у кого-то в ближайшем будущем подойдет к концу контракт – есть смысл протестировать рынок свободных агентов», – сказал экс-чемпион UFC Рэнди Кутюр.

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