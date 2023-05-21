Уайт – о переходе Нганну в PFL: «Они собираются заплатить парню, который не дрался 18 месяцев»

Теги UFC Дана Уайт PFL / WSOF Фрэнсис Нганну Бокс/MMA/UFC

Дана Уайт прокомментировал переход Фрэнсиса Нганну в PFL.

«Исходя из того, что я знаю об этой сделке, а это не так много, она безразлична для меня. Они собираются заплатить парню за то, чтобы он не дрался в течение года.

А с его последнего боя прошло 18 месяцев, он дрался три раза за последние 3 года», – сказал Дана Уайт.

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20 комментариев

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Ват-сон
и чО? Миочич 24 месяца не дрался, получает титульник. до этого Джонс не дрался 36 месяцев и тоже получил титульник)
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mqh9pzrxgf
Она безразлична) поэтому скажу пару слов)
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АланСмити
Главное не вспомнить, сколько не дрался Джонс и Конор))))
+6
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Ronaldinho Gaúcho
Ответ Ват-сон
и чО? Миочич 24 месяца не дрался, получает титульник. до этого Джонс не дрался 36 месяцев и тоже получил титульник)
Просто у лысого горит)
+6
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GaasJT
И что? У Уайта по 2 года некоторые не дерутся)
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Ojer
Уайт: но я буду платить 2 раза больше парню который не дрался 3 года.
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Muerte
Ответ Isa Babaev
Нганну такой же чемпион как и Миочич и послужной список ничем не уступает, к тому же уничтожил Стипе, не вижу смеха
Нифига, 1 защита Нганну и единственный тяж защитивший 3 раза подряд, который побеждал и Нганну. Вообще одинаковые, ага. Вышел Нганну против Джонса и получил бы ещё один луз.
А Френсис уложил Степана, когда тот уже прилично состарился. Собственно, сейчас состарится и сам Нганну
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Timurbai
Это их дело за что и как они собираются заплатить. А у лысого от этого конечно совершенно не бомбит , что он даже совсем ничего не знает о сделке))
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Scorpion
Сколько там Джонс не дрался прежде чем ты ему заплатил?))
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AshAshAsh
похоже на то, что PFL это прачечная, вряд ли он вообще там будет драться, из всех этих миллионов откатит половину назад ногой под столом
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Akimakim
Ответ Isa Babaev
Нганну такой же чемпион как и Миочич и послужной список ничем не уступает, к тому же уничтожил Стипе, не вижу смеха
🤦🏻‍♂️
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Rocco777
Ответ Максим Гергард
Ты сравниваешь легенд Юфс с Нганну? Тебе самому не смешно?
Нганну вообще то чемпион UFC. стал професиональным бойцом менее чем за 5 лет. все поединки завершал досрочно. не считаю его хуже них
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Akimakim
Ответ Rocco777
Нганну вообще то чемпион UFC. стал професиональным бойцом менее чем за 5 лет. все поединки завершал досрочно. не считаю его хуже них
Ну и? Сколько защит?
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Rocco777
Ответ Akimakim
Ну и? Сколько защит?
он ушёл оттуда. если ты следишь за UFC то прекрасно знаешь из за чего и кого
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