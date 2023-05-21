Уайт – о переходе Нганну в PFL: «Они собираются заплатить парню, который не дрался 18 месяцев»

Дана Уайт прокомментировал переход Фрэнсиса Нганну в PFL.

«Исходя из того, что я знаю об этой сделке, а это не так много, она безразлична для меня. Они собираются заплатить парню за то, чтобы он не дрался в течение года.

А с его последнего боя прошло 18 месяцев, он дрался три раза за последние 3 года», – сказал .

Конор – о переходе Нганну в PFL: «С кем он собирается драться? Там никого нет»